Vor dem Erfurter Amtsgericht ist am Dienstag ein Prozess um den Betrug an mehreren älteren Menschen verhandelt worden. Angeklagt ist laut Gericht eine 44-jährige Frau, die vorwiegend bei Thüringer Rentnern mehrere hunderttausend Euro abgeholt haben soll. Anschließend soll sie das Geld an weitere Täter weitergegeben haben. Der Gesamtschaden liegt laut Gericht bei etwa 570.000 Euro.