Zuvor hatten sie sich über die Prozessakten beschwert. Diese seien unvollständig und nur schwarz-weiß kopiert. Das erschwere eine vernünftige Vorbereitung auf die Anklagevorwürfe, hieß es. Das Gericht will die fehlenden Bestandteile nun kopieren und den Anwälten zusenden. Damit sie genug Zeit zum Lesen haben, fällt der nächste Prozesstag aus. Anfang Mai soll weiter verhandelt werden.

Im vergangenen Januar platzte ein erster Verhandlungstag des größten Drogenprozesses in Thüringen. Der Justizverwaltung war es damals über Wochen nicht gelungen, einen Raum für das Verfahren unter Corona-Bedingungen zu finden.

Der Prozess gegen die fünf mutmaßlichen Drogenhändler hatte am Dienstagvormittag begonnen. Die Männer sollen als Zwischenhändler fast 450 Kilogramm Drogen in Thüringen ge- und verkauft haben. Es geht um Geschäfte in Millionenhöhe.