Prozessbeginn Neonazis wegen Drogenhandel in Erfurt vor Gericht

In der Messe Erfurt hat am Mittwoch der erste Großprozess gegen die rechtsextreme Bruderschaft Thüringen begonnen. Wegen der großen Zahl an Angeklagten und des großen öffentlichen Interesses findet der Gerichtsgebäude statt, sondern in einem dafür angemieteten Saal der Erfurter Messe.