Es ist der späte Vormittag des 23. Februar 2021, als sich Ahmed B., Sebastian R. und Mathias F. im hessischen Hofgeismar auf den Weg machen. Ihr Ziel: Erfurt. Ihr Auftrag, so jedenfalls sieht es die Staatsanwaltschaft: eine alten Dame um Geld betrügen. Die drei Angeklagten im Alter von 25 und 26 Jahren sollen sogenannte Abholer sein. Die Ermittler vermuten, dass sie Teil eines kriminellen Netzwerks sein könnten, das seit Jahren deutsche Rentnerinnen und Rentner in Angst und Schrecken versetzt. Es geht um den Betrugstrick der falschen Polizisten. Der Angeklagte Ahmed B. wird von Justizbeamten in Handschellen in den Verhandlungssaal geführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Betrug um 200.000 Euro geplant

Alte Menschen werden von sprachgewandten Tätern telefonisch kontaktiert und psychisch unter Druck gesetzt. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und suggerieren ihren ahnungslosen Opfern, dass Geld, das sie zu Hause haben, nicht sicher sei. In dem Fall, der seit Donnerstag vor dem Amtsgericht Erfurt verhandelt wird, ist die Masche noch ein wenig ausgeklügelter.

Während die drei Angeklagten auf dem Weg nach Erfurt sind, soll ein unbekannter Anrufer als falscher Polizist eine 81-jährige Dame in Erfurt nach ihren Vermögenswerten ausgefragt haben. Dabei bekommt er mit, dass sie Bargeld und Silberbarren im Wert von 200.000 Euro auf der Bank liegen hat. Laut Anklage gaukelt er ihr vor, dass er als Polizeibeamter Informationen habe, dass die Mitarbeiter der Bank nicht zuverlässig seien und ihr Geld dort nicht sicher sei. Sie solle es dort holen, es vor Ihrer Haustür auf einer Mülltonne deponieren, dann würden Polizeikollegen von ihm es holen und sicher verwahren. Der Angeklagte Mathias F. (rechts) mit seinem Anwalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

LKA Hamburg gibt Erfurter Kripo Tipp

Während die alten Dame zu Bank geht, tauchen die drei Angeklagten als mutmaßliche Abholer in Erfurt auf. Was sie nicht ahnen: Die Kripo Erfurt hat inzwischen Wind von der Sache bekommen. Denn die Beamten erhalten an diesem Tag einen Tipp vom Landeskriminalamt Hamburg. Die dortigen Kollegen hatten den Anruf des falschen Polizeibeamten bei der alten Dame in Erfurt mitgehört. Hintergrund ist nach MDR THÜRINGEN-Informationen ein großes Verfahren des LKA Hamburg gegen sogenannte "Keiler". So werden in der Fachsprache die ominösen Anrufer genannt. Sie sitzen in gut getarnten Call-Centern in der Türkei und suchen sich über Telefonbücher ihre ahnungslosen Opfer in Deutschland. Dem LKA Hamburg ist es offenbar gelungen, eine dieser Leitungen zu knacken und damit die Anrufe bei den Opfern in Echtzeit mitzuhören.

Fahnder schnappen mutmaßliche Abholer

Zum Glück für die 81-jährige Erfurterin. Denn die Dame wird in der Bank von echten Polizeibeamten abgepasst, die sie vor dem Betrug warnen und damit für die drei Abholer eine Falle stellen können. Mit Hilfe der Erfurter Kripo spielte die Frau weiter am Telefon mit. Sie stellte dann eine Papiertüte mit dem Logo eines Blumengroßhändlers auf eine der Mülltonnen vor ihrem Haus in der Erfurter Innenstadt. Dann, so heißt es in der Anklage, näherte sich Sebastian R. und ergriff unter Deckung der anderen beiden mutmaßlichen Komplizen die Tüte. In dem Moment schlugen die Beamten zu und nahmen alle drei fest.

Kontakte werden über Chatgruppe gehalten

Bei der anschließenden Auswertung der Handys von Ahmed B. und Sebastian R. machten die Fahnder einige aufschlussreiche Entdeckungen. So wurde im Prozess am Donnerstag bekannt, dass die zwei Angeklagten mit einem gewissen Fahruk und einem Sanger A. in Verbindung stehen. Denn mit diesen beiden Männern unterhielten sie einen Chat bei Whatsapp. Bei der Telefonüberwachung des LKA Hamburg taucht auch ein Fahruk auf, der Ahmed B. und Sebastian R. Anweisungen erteilt haben soll, wie und wo sie das Geld in Erfurt abholen sollen.

Es könnte sich um den gleichen Fahruk handeln, der Teilnehmer der Chatgruppe ist. Bei Sanger A. handelt es sich um einen mutmaßlichen Schwerkriminellen aus Hessen, der in solche Betrügereien verwickelt sein soll. Er ist inzwischen untergetaucht und wird von der Polizei mit Haftbefehl gesucht. Kontakt zu dieser Gruppe soll auch der Erfurter Parwezh O. haben. Er soll Ahmed B. in der Jugendstrafanstalt Arnstadt kennen gelernt haben, wo beide einsaßen. Er wurde am 26. Februar 2021 im Raum Eisenberg in Ostthüringen ebenfalls als ein mutmaßlicher Abholer bei einer Betrugstat mit falschen Polizeibeamten gefasst. Wieder kamen die Informationen vom LKA Hamburg.

Besuch am Grab von erschossenem Rockerboss

Was die Ermittler besonders interessierte, war ein Foto auf einem der Handys, das Ahmed B., Sebastian R. und Parwezh O. auf dem Friedhof von Gießen zeigt. Sie stehen vor dem Grab des 2016 ermordeten hessischen Hells Angels-Bosses Aygün Mucuk. Er war vor knapp fünf Jahren in Wettenberg im Kreis Gießen mit 17 Schüssen regelrecht hingerichtet worden. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Am Grab sollen die drei Blumen niedergelegt haben. Hells Angels und Mitglieder befreundeter Rockergruppierungen 2016 in Gießen bei der Beisetzung des getöteten Aygün Mucuk. Bildrechte: dpa

Laut Aussage eines Polizeibeamten im Prozess vor dem Amtsgericht Erfurt soll Sanger A. den Dreien für ihren Besuch am Grab des Rockerchefs gedankt haben. Das soll aus den Chats in den Telefonen hervorgehen. Nach MDR-Informationen könnten diese Kontakte zu Hinweisen passen, wonach es offenbar Spuren aus der kriminellen Rockerszene in Deutschland zu den Call-Centern in der Türkei geben soll. Was kein Wunder wäre: Mit der Betrugsmasche falsche Polizisten werden seit einigen Jahren Millionen in Deutschland gemacht. Aygün Mucuk, damals President des Hells-Angels-Charters Gießen G-Town, bei einer Boxveranstaltung 2016. Bildrechte: dpa

Weitere Fälle in Hessen

In der Verhandlung am Donnerstag räumten zwei der Angeklagten, die in Untersuchungshaft sitzen, ein, dass sie den Auftrag erhalten hätten, in Erfurt Schulden einzutreiben. Dazu werde jemand eine Tüte mit dem Geld auf eine Mülltonnen stellen - und die sollten sie holen. Dafür sollen ihnen jeweils 500 Euro geboten worden sein. Von einer Betrugsmasche mit falschen Polizisten wollen sie nichts gewusst haben.

Der dritte Angeklagte erklärte, er sei nur durch Zufall dabei gewesen. Er habe die Nacht zuvor bei einem der beiden anderen Angeklagten übernachtet, und der habe ihn gefragt, ob er mitkommen wolle. Er habe bis zu seiner Festnahme nicht gewusst, um was es eigentlich gegangen sei. Mit dieser Version konnte er den Richter nicht überzeugen. Aus diesem Grund wird das Verfahren Anfang Juni mit einer umfassenden Vernehmung aller Zeugen fortgesetzt. Für die beiden Angeklagten Ahmed B. und Sebastian R. dürfte mit einem Urteil in Erfurt der Fall noch nicht erledigt sein. Auf sie wartet ein weiteres Verfahren in Hessen. Dort sollen sie ebenfalls an solchen Betrugstaten beteiligt gewesen sein.