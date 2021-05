Das Erfurter Landgericht hat einen 41-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im November letzten Jahres einen dreijährigen Jungen am Rande einer Geburtstagsfeier in Weimar schwer missbraucht hat. Anschließend war der Angeklagte noch zweimal gegenüber einem 18-Jährigen sexuell übergriffig geworden.