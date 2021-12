Vor dem Erfurter Landgericht muss sich seit Montagmorgen ein 33-jähriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll im Juni 2021 an einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt zwei Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Der Angriff passierte im Juni an einer Straßenbahnhaltestelle am Erfurter Wiesenhügel. Einige Stunden später konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Der 33-Jährige soll die Männer gegen 6 Uhr morgens unvermittelt attackiert haben und war dann verschwunden. Zeugen hatten den Angreifer aber so gut beschreiben können, dass er noch am selben Tag identifiziert und festgenommen werden konnte. Der 33-Jährige ist der Polizei wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bekannt und war bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig. Ein Gutachten hat das nun bestätigt.