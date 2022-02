Erfurt Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Messerstecher

Nach einem Messerangriff auf Passanten in Erfurt im vergangenen Jahr hat am Freitag der Prozess vor dem Landgericht Erfurt begonnen. In einem Sicherungsverfahren muss sich ein 33 Jahre alter Mann verantworten. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Tatort am Färberwaidweg in Erfurt Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel