Der Angeklagte hatte laut Gericht den Streit nicht gesucht. Er sei nachweislich von dem 28-jährigen späteren Opfer geschlagen, in den Schwitzkasten genommen und beleidigt worden. Die Tatwaffe, ein Taschenmesser, habe der 36-Jährige aufgeklappt und gezeigt, um weitere Angriffe abzuwehren, so das Landgericht.

In der weiteren Auseinandersetzung habe der Angeklagte dem Opfer zweimal schnell hintereinander in die Innenseite des linken Oberschenkels gestochen. Der 28-Jährige sei im Anschluss in Richtung eines Parkhauses weggelaufen und dort zusammengebrochen. Dass er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag, sei eine traurige, aber nicht vorsätzliche Folge gewesen, sagte der Richter.