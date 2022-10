In dem Verfahren um die Turonen sind insgesamt neun Männer und Frauen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Gera wirft ihnen vor, bandenmäßig Geschäfte mit Drogen gemacht zu haben. In den Jahren 2020 und 2021 soll es sich nach Angaben des Landgerichts um Betäubungsmittel im Gesamtwert von ungefähr 800.000 Euro gehandelt haben. Dazu wird einzelnen Angeklagten unter anderem auch die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung, Zwangsprostitution sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.