Am Mittwoch soll ein 28 Jahre alter Afghane in einem Aschaffenburger Park ihm offensichtlich unbekannte Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Der Verdächtige befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung. Maier sagte, es sei wichtig, dass man psychisch auffällige, bereits gewalttätige Zuwanderer "verstärkt in den Blick nimmt und auch im Auge behält". "Wir werden es nicht schaffen, allen Therapieplätze anzubieten."