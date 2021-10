Das Zentrum teilt sich die Räume in Erfurt mit der seit Mai dort ansässigen Thüringer Geschäftsstelle von Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland (Tiam). Hier wurden zusätzlich 25 Fachberatungen für Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe oder etwa für Gesundheitspersonal gegeben. Tiam zählte seit Mai zudem 72 Einzelberatungen.

Schon jetzt zeichne sich ab, dass der Beratungsbedarf perspektivisch so hoch und im Land verteilt sei, "dass wir gar nicht alle erreichen können", hieß es aus dem Zentrum. Aktuell freue man sich aber erst einmal über den Start in Erfurt - und die gemeinsame Feier mit Interessierten und Involvierten. Für die Zukunft sei wünschenswert, dass man in ganz Thüringen erreichbar sei.

Das Zentrum beschäftige in Erfurt fünf Berater in Voll- und Teilzeit und werde von der Staatskanzlei gefördert, so Koordinatorin Marina Schulz. Allerdings sei das Zentrum zunächst nur bis Jahresende gesichert, dann laufe die Förderung aus. Aber alle hofften auf eine Fortsetzung in 2022, da der Bedarf sehr groß sei.