In der Bahnhofstraße in Erfurt hat ein Mann offenbar absichtlich einen Radfahrer ins Gleisbett der Straßenbahn gestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 22 Jahre alte Radfahrer auf dem Gehweg gefahren. Mutmaßlich aus Ärger darüber schubste ein 53-jähriger Fußgänger den Radfahrer. Dieser stürzte ins Gleisbett. Die heranfahrende Straßenbahn konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.