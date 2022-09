Die Stadt Erfurt führt den "Grünen Pfeil" für Radfahrer ein. Damit können Radfahrer trotz roter Ampel rechts abbiegen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, soll der "Grüne Pfeil" an 16 Standorten angebracht werden. Der erste wurde am Mittwoch an der Kreuzung Thälmannstraße/Iderhoffstraße montiert.