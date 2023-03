Polizei stoppt Radfahrer mit Pfefferspray am Erfurter Hauptbahnhof

Die Polizei hat in Erfurt einen Radfahrer mit Pfefferspray gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, sollte der 22-jährige Mann - auf dessen Rad auch eine Frau saß - am Samstagmorgen am Hauptbahnhof kontrolliert werden. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Radfahrer durchs Bahnhofsgebäude.