Hier führt der Radring um Erfurt Der erste Abschnitt beginnt in Stotternheim, dem nördlichsten Ortsteil von Erfurt und startet in Richtung Erfurter Seenlandschaft im Landkreis Sömmerda.



Vorbei am Alperstedter See, durch das Alperstedter Ried beginnt nach sieben Kilometern der zweite Abschnitt.

Mit weitem Blick über Felder und Wiesen fährt man im 22 Kilometer langen zweiten Abschnitt durch die Heimat des seltenen schwarzen Feldhamsters und gelangt durch die Orte Großrudestedt, Schwansee, Udestedt und Kleinmölsen zu den Erfurter Ortsteilen Töttleben, Kerspleben und Vieselbach.



Von Vieselbach über Wallichen führt der dritte Abschnitt in das Weimarer Land. Auf knapp 21 Kilometern kann man hier neben ländlicher Idylle zahlreiche Fachwerkhäuser und Denkmale in den Orten Niederzimmern, Utzberg, Sohnstedt, Eichelborn und Klettbach entdecken. Ein Abstecher lohnt sich von Klettbach in die nur fünf Kilometer entfernte Erlebnisregion Stausee Hohenfelden. Zurück auf dem Radring endet der dritte Abschnitt in Schellroda.



Südlich von Erfurt verläuft der 14 Kilometer lange vierte Abschnitt durch den Ilm-Kreis und zum Mittelpunkt Thüringens in Rockhausen. Zu einer Rast laden die Volkssternwarte in Kirchheim sowie der über vier Kilometer lange "Planetenweg" zwischen Kirchheim und Rockhausen ein.



Abschnitt fünf und sechs führen in das Burgenland der Drei Gleichen. Der kurze 4,3 Kilometer lange fünfte Abschnitt führt von Molsdorf über Kornhochheim bis nach Neudietendorf.



Hier schließt sich der 14,7 Kilometer lange sechste Abschnitt an, der einem ein faszinierendes Burgenpanorama, eingerahmt von drei Flüssen, bietet.

Im Westen von Erfurt lernt man im 17 Kilometer langen siebten Abschnitt die Ortsteile Frienstedt, Gottstedt, Bindersleben, Alach und Tiefthal kennen.



Der neun Kilometer lange achte und letzte Abschnitt beginnt in Elxleben, im Landkreis Sömmerda, und führt über die Erfurter Ortsteile Kühnhausen und Mittelhausen zum Ausgangspunkt Stotternheim.



Quelle: erfurt-tourismus.de