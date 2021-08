Der neue Radweg an der Gothaer Straße in Erfurt ist noch immer ein Problemfall. Neben Radfahrern in falscher Richtung würden auch ganze Besuchergruppen den Weg als Fußgängerweg hoch zum Egapark nutzen, sagte ein Stadtsprecher. Nun soll mit weiteren Schildern und Piktogrammen auf die Verkehrsvorschriften hingewiesen werden.