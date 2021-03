Zwei Vorschläge Ramelow fordert Änderungen am Format der Bund-Länder-Gespräche

Erstens: Anwesenheitspflicht – alle kommen ins Kanzleramt. Zweitens: Die Konferenz muss so vorbereitet sein, dass es in der Konferenz nur noch um zwei bis drei juristisch geprüfte Alternativen geht.

Der thüringische Regierungschef beklagte, derzeit lese er die Entwürfe von Kanzleramt und SPD-Ländern zuerst in den Medien, bevor er sie selbst erhalte. Mehr Informationen lägen ihm meist nicht vor. "Das ist gefährlich, weil wir so einfach keine Rücksprache mit unseren Fachleuten halten können – und die können dann auch nicht sagen: Halt, das habt ihr nicht durchdacht", sagte Ramelow in der "Welt". Weiter führte Ramelow an, dass sich das Debakel um die gekippte Osterruhe nicht wiederholen dürfe.