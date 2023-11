Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will dem Oppositionsführer im Landtag, CDU-Fraktionschef Mario Voigt, ein weiteres Gespräch zum Landeshaushalt 2024 anbieten. Staatskanzlei-Chef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte am Dienstag, Ramelow wolle damit auf einen Brief von Voigt reagieren. Darin verlangt der CDU-Politiker deutliche Korrekturen im Haushaltsentwurf der Regierung. Voigt signalisierte aber auch Gesprächsbereitschaft.