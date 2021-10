"Wir möchten sehr viele Menschen für Thüringen begeistern", sagt Bärbel Grönegres, Leiterin der Stabsstelle "Tag der Deutschen Einheit 2022". Sie ist zuständig für die Feierlichkeiten, die im kommenden Jahr vom 1. bis 3. Oktober in Erfurt stattfinden werden. Dann nämlich trägt Thüringen, weil es die Bundesratspräsidentschaft innehat, die zentrale Feier zur Wiedervereinigung, die in diesem Jahr in Halle stattgefunden hat, aus. Bärbel Grönegres: "Wir werden hier in Erfurt die fünf Bundesorgane, die 16 Bundesländer und die sogenannten Zipfelgemeinden (die nördlichsten, südlichsten, westlichsten und östlichsten Gemeinden) zu Gast haben".