Ein Geschäftsmann hat das Bild von Marc Jung mit der Friedenstaube ersteigert. Er möchte laut zuständiger Agentur "Samt & Seidel" anonym bleiben. Der komplette Erlös geht an den Verein "Ukrainische Landsleute in Thüringen" . Sie sind seit Kriegsbeginn eine Art "Drehkreuz" für die Hilfe in und aus Erfurt.

Vorstandsmitglied Ilona Mamiyeva vom Verein "Ukrainischen Landsleute Thüringen" freut sich nach eigenen Angaben sehr über die Hilfe des Sängers. Sie sagte MDR THÜRINGEN, "Kunst wird in diesem Fall Leben retten". Der Verein hat mehrere Ideen, was er mit dem Spendengeld machen will.

Denkbar sei der Kauf eines Krankenwagens. Es könnte aber auch Geld in eine geplante Schule fließen. So laufen Gespräche über eine Art fakultative ukrainische Schule in Erfurt. "Wir haben Lehrer ‚gesammelt‘ - aus Thüringen, aber auch Ukrainer, die zwei bis drei Mal für mehrere Stunden Kinder aus der Ukraine unterrichten in Musik, Deutsch, Englisch, Chemie, Tanz, Gesang und Geschichte", erzählt Mamiyeva. Sie erklärte, "was aus diesem kleinen Verein in den vergangenen Wochen geworden ist, ist unglaublich". Aktuell sucht der Verein in Erfurt und Umgebung Menschen, die Freizeitgestaltung für ukrainische Kinder möglich machen - etwa Zoo- und Theaterbesuche oder Sport.