Bildrechte: picture alliance/dpa | arifoto UG

Wegen Auflagen des Veterinäramts Rassehunde-Ausstellung zieht von Erfurt nach Sondershausen um

03. Mai 2025, 11:37 Uhr

Schon im vergangenen Jahr wurde eine große Rassehunde-Ausstellung in Erfurt wegen behördlicher Auflagen abgesagt. In diesem Jahr soll sie nun stattfinden - aber nicht in der Landeshauptstadt, sondern in Sondershausen. Grund für den Umzug sind laut Veranstalter behördliche Auflagen des Erfurter Veterinäramtes, die nun nochmals verschärft worden seien.