Die Stadt Erfurt will überzüchteten Tieren den Zutritt zu Rassehunde-Ausstellungen auf der Erfurter Messe verweigern. Nach Angaben des Amtstierarztes Ulrich Kreis hatten einige Hunde in der Vergangenheit eindeutige Merkmale aufgewiesen. Daher untersuche das Veterinäramt die Tiere zur diesjährigen Internationalen Rassehunde-Ausstellung am 8. und 9. Mai erstmals auf verdeckte Qualzuchtmerkmale. Rund 100 Aussteller sind angekündigt.