Mit dem Bekanntwerden des Tests sei umgehend eine schulaufsichtliche Prüfung gegen den betreffenden Lehrer eingeleitet worden, auch weil die in der Leistungskontrolle gestellten Fragen und offenbar erwarteten Antworten in keiner Weise von den Thüringer Lehrplänen gedeckt sind. "Jeglicher Anschein von Rassismus oder Rassekunde hat in Thüringer Schulen nichts zu suchen. Diese Arbeit ist fehl am am Platze und damit wird deutlich, dass wir mit höchsten Augenmerk und höchster Sensibilität dem Thema uns in den Schulen generell widmen müssen, und speziell an dieser Schule", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) MDR THÜRINGEN.