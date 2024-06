Rost ist bekannt als Coach des FC Rot-Weiß Erfurt. Dort arbeitete er als Jugendtrainer und Trainer der ersten Mannschaft bis 2022. Seit Februar 2022 steht er beim VfB Germania Halberstadt in Sachsen-Anhalt in der Oberliga an der Seitenlinie. Emotionen gehören für ihn zu einem guten Spiel dazu. Er ist einer, der offen ausspricht, was Fußballfans und Funktionäre nicht hören wollen. "Immer, wenn ich gut war, wurde ich rassistisch beleidigt", so Manuel Rost.