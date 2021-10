In einer Erfurter Straßenbahn ist es Montagnachmittag erneut zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 48-Jähriger von einem 50-Jährigen in einer Straßenbahn am Anger ausländerfeindlich beleidigt.

Laut Polizei kam es in einer Erfurter Straßenbahn erneut zu einem Vorfall mit rassistischem Hintergrund (Symbolfoto). Bildrechte: SWE Stadtwerke Erfurt