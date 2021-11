In Erfurt hat es laut Polizei erneut einen rassistischen Angriff in einer Straßenbahn gegeben. Demnach hatte am frühen Samstagmorgen ein 19-jähriger Deutscher mit asiatischen Wurzeln einen zusteigenden Fahrgast auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Der Angesprochene soll darauf mit ausländerfeindlichen Beleidigungen reagiert und dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.