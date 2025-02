Unbekannte haben in der Erfurter Innenstadt eine junge Frau ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 21-Jährige am Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr in der Meienbergstraße unterwegs, als sich von hinten zwei Unbekannte näherten. Die Täter stießen die junge Frau zu Boden und verletzten sie dadurch leicht.

Bildrechte: MDR/Robert Müller