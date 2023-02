Festnahme am Freitag in Erfurt: Der Verdächtige ist polizeibekannt.

Nach einem Raub im Erfurter Norden hat die Polizei den mutmaßlichen Täter am Freitag festgenommen. Wie eine Sprecherin sagte, liegt gegen den 21-jährigen, polizeibekannten Mann ein Haftbefehl vor.

Der Verdächtige soll am Mittwochmorgen in einer Wohnung in der Warschauer Straße einen 28-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm die Brieftasche gestohlen haben. Die Beamten hatten das Gebäude umstellt.