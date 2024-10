Bei Durchsuchungen sind am vergangenen Mittwoch in Erfurt Drogen und größere Mengen Bargeld sichergestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt am Montag mitteilte, wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Insgesamt sollen mehr als 170.000 Euro Bargeld gefunden worden sein - darunter auch Falschgeld.