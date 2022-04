Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen elf Gebäude in Erfurt, Halle und Zwickau durchsucht. Neun Männer stehen im Verdacht, vor allem Kurden aus Syrien, der Türkei und dem Irak illegal nach Deutschland eingeschleust zu haben. Dafür sollen sie bis zu 4.000 Euro pro Person kassiert haben. Die Bande soll von der thüringischen Landeshauptstadt aus die gewerbsmäßige Einschleusung über die sogenannte Balkan-Route organisiert haben.

Drei der türkischstämmige Männer gelten als Hauptorganisatoren des Schleuserringes. Da bei ihnen auch Waffen vermutet werden, kam in Erfurt und in Halle die Spezialeinheit der Bundespolizei, die GSG 9, zum Einsatz. Schwerpunkt des Einsatzes war ein Plattenbaugebiet im Erfurter Norden. Allein in Erfurt wurden sieben Wohnungen durchsucht, drei in Halle und eine im sächsischen Zwickau.