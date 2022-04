Die rechtsextreme Partei "Neue Stärke" verliert ihre gerade bezogene Bundesgeschäftsstelle in Erfurt. Erst am Wochenende hatte sie das Büro in einem Industriegebiet im Süden der Stadt eingeweiht. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN kündigte der Eigentümer des Bürohauses nun der rechtsextremen Splitterpartei.

Über den politischen Hintergrund und die Parteimitgliedschaft sei angeblich nichts bekannt gewesen. Solche Menschen haben in seiner Immobilie nichts zu suchen, so Orschler. Darum habe er den Mietvertrag fristgerecht gekündigt. Allerdings sieht der Mietvertrag eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vor.

So registrierten Polizei und Verfassungsschutzbehörden Aktivitäten in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Nachdem die Partei ihre Immobilie am Erfurter Herrenberg verloren hatte, fand sie zuletzt einen neuen Anlaufpunkt in einem Garagenkomplex.