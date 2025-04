Seit 2019 sind Hooligans aus der Fankurve des FC Rot-Weiß Erfurt verbannt. In einem Interview mit dem Szenemagazin "Erlebnis Fußball" (01/2025) betonen die Erfurter Ultras, dass sie jegliche politischen Einflüsse - in beide Richtungen - aus dem Stadion fernhalten wollen. Zudem schützten sie nach den Ermittlungen gegen "Jungsturm"-Mitglieder bewusst "ihre Kurve", wodurch die Gruppe nicht mehr Teil der Steigerwaldkurve ist.

"Die Freundschaft mit einem Teil der Fußball-Fanszene in Sofia ist von großer Bedeutung. Seit vielen Jahren gibt es gegenseitige Besuche aus Sofia in Thüringen oder von Personen aus den Netzwerken des Jungsturm in Sofia. Der jetzige Besuch zum Jubiläum in Sofia zeigt die Wichtigkeit dieser Verbindung“, erklärt Steiner. Dabei spiele nicht nur der Fußball eine Rolle, sondern auch die neonazistische Ideologie, die beide Gruppen verbinde.