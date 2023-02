2.000 = 8.000? Erfordia Helau!

Um es vorweg zu nehmen: Alle offiziellen Stellen waren nüchtern. Und Burkhard Strelow, Sicherheitsberater in der Veranstaltungsbranche, hatte sofort die richtige Vermutung, wie diese Differenz zustande kommt. Die Zahlen haben schlicht eine unterschiedliche "Einheit". Es kommt nämlich darauf an, ob man die Gesamtsumme bildet oder das absolute Maximum der Besucherkurve.

Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum ist der Personenstrom zum Teil dynamisch wechselnd. Burkhard Strelow, Sicherheitsberater in der Veranstaltungsbranche

Die rund 2.000 Besucher der Polizei sind also der Spitzenwert gewesen. Also: Es haben sich maximal 2.000 Personen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände befunden. Das ist für die Polizei auch die wichtigste Größe. Viele Menschen auf engen Räumen sind immer eine Herausforderung, dazu später mehr in diesem Text. Die rund 8.000 Besucher der Stadt sind die Schätzung der Gesamtzahl über den ganzen Veranstaltungszeitraum.

Wie wird denn eigentlich gezählt?

Zwei Personen pro Quadratmeter sind ein realistischer Wert für eine lockere Menschen-Ansammlung. Wenn sich die Masse bewegt (Stichwort Demonstration) ist es vielleicht auch nur eine Person pro Quadratmeter. Bei neun Personen pro Quadratmeter liegt die physikalische Obergrenze und das geht auch in Richtung übervoller Bus - das hat also keinen Unterhaltungswert mehr.

Wer nun also Besucherzahlen ausrechnen will, der sucht sich Referenzflächen und rechnet dann hoch und da kann es auch schnell auseinanderdriften. Wenn die Polizei mit ihrer langjährigen Erfahrung auf dem Versammlungsgelände von zwei Personen pro Quadratmeter ausgeht und der Veranstaltungsleiter optimistisch von drei Personen spricht, kommen unterm Strich am Ende gewaltige Unterschiede heraus.

Wenn sich Menschen-Massen bewegen - wie bei Demos oder Umzügen - sind vielleicht ein oder zwei Menschen gleichzeitig auf einem Quadratmeter. Bildrechte: PantherMedia / Peopleimages

Es gibt aber auch technische Möglichkeiten, zum Beispiel über Kamerasysteme, genauere Werte zu ermitteln. Diese Systeme werden auch benutzt, um bei Großveranstaltungen Software-basiert Besucherströme zu erfassen und diese gegebenenfalls zu lenken. Burkhard Strelow betont, dass es dabei nicht um die Bild-Erfassung der Personen geht, sondern Datenschutz-konform um die "graue Masse".

Denn wenn etwas von den Besuchern einer Veranstaltung unterschätzt wird, dann ist es die Massenbewegung. Große Dramen hat es schon einige gegeben. Die Loveparade in Duisburg ist ein Beispiel und die Massenpanik kürzlich in Südkorea ein weiteres. Deswegen gibt es Leute wie Burkhard Strelow, die unter anderem für die richtige Lenkung der Besucherströme sorgen.

Der Druck der Masse

Wer schon einmal in einer Menschenmasse eingeklemmt war, der weiß, welche Ängste da aufsteigen. Die Masse eines jeden einzelnen summiert sich zu einer wirklich gewaltigen Kraft. Deswegen ist es wichtig, dass eine Großveranstaltung in verschiedene Sektoren unterteilt wird. Abgesehen davon, dass man nur so Rettungswege freihalten kann, muss man auch dafür sorgen, dass Schneisen bleiben, die mögliche Massenbewegungen unterbrechen.

Und diese Bewegungen entstehen mitunter aus nichtigen Anlässen. Das ist auch der Grund, warum Konzerte bei Gewitter unterbrochen werden, auch wenn sie im eigentlich sicheren Station stattfinden. Die Besucher sollen sich entspannen und nicht abgelenkt sein, falls es durch einen Blitz in unmittelbarer Nähe zu einem Schreckmoment kommt. Manchmal ist der Mensch ein Fluchttier und das hätte fatale Folgen.

Bei Großveranstaltungen werden die Veranstaltungsgelände in Sektoren unterteilt - wie zum Beispiel beim Oktoberfest. Bildrechte: IMAGO / Ralph Peters

Sie zerquetschen Menschen, wenn solche Dynamiken entstehen und könnten auch eine "Rock-im-Park"-Bühne verschieben durch solche Kräfte. Burkhard Strelow, Sicherheitsberater in der Veranstaltungsbranche

Ich bau' eine Stadt für dich!

Die 100.000 Besucher bei einem Festival im Grünen oder auf einem Flugplatz sind nicht einfach nur 100.000 Musikfreunde. Es ist mehr als die Stadt Gera auf einem Fleck. Die Logistik dahinter ist tatsächlich vergleichbar mit Städtebau. Wir brauchen für 100.000 Menschen Transportlogistik, Strom, Wasser und Abwasser, die Menschen müssen mit Essen und Trinken versorgt werden, es gibt Einkaufsmöglichkeiten (Nippes, Klamotten, Sonnencreme), Polizei, Ordner und Feuerwehr, Rettungsdienste, oft sogar einen kleinen OP und dafür diverse temporäre Bauten.

Alles entsteht in wenigen Wochen und wird hinterher wieder abgebaut. Eine gigantische logistische Leistung, die nur von Vollprofis gestemmt werden können und von auf solche Menschenmassen spezialisierten Firmen. Soll heißen: Der Bratwurstmann um die Ecke kann nicht angefragt werden, ob er mal rasch für alle ein paar Würste den Rost wirft. Und mit einem Hydrant und ein paar Wasserschläuchen kommt man da auch nicht weit. Und das Thema Sicherheit setzt Maßstäbe, sagt Burkhard Strelow, weil für diese Besucherzahl die Rettungskräfte auch direkt vor Ort sind. "Das fällt manchen Kommunen schwerer", so Strehlow.