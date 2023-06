In der Regel ist es der Mäusebussard, der in unseren Breiten schon mal Jagd auf Spaziergänger oder Jogger macht. Das liegt auch daran, dass der Bussard durchaus in Parks oder siedlungsnah zu Hause ist und so Begegnungen zwischen Mensch und Bussard keine Seltenheit sind. Die längste Zeit des Jahres ist das auch alles problemlos, aber zwischen Ende Mai und Anfang Juli, wenn der Bussard mit dem Nachwuchs beschäftigt ist, werden alle, die dem Nest zu nahe kommen, verjagt. Und was "zu nahe" bedeutet, liegt im Ermessen des Vogels.