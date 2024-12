Die LEG selbst will sich wegen des schwebenden Kaufverfahrens nicht zur Reichsbahndirektion äußern. Aber für das Bahnhallenquartier gibt es bereits Pläne. Laut LEG-Sprecher Holger Wiemers soll zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht werden. "Wir schauen also, was ist einsturzgefährdet, was kann gerettet werden. Wir wollen möglichst viel von der historischen Bausubstanz erhalten", so Wiemers.