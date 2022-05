Der Krieg in der Ukraine und die Debatte in Deutschland über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr haben das Interesse am Reservistendienst steigen lassen. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende des Thüringer Reservistenverbandes, Christian Herrgott, am Samstag MDR THÜRINGEN. Zunehmend meldeten sich auch jüngere Menschen beim Verband, die keinen Wehrdienst geleistet und bislang keine Berührungspunkte zur Bundeswehr gehabt hätten. Der Verband sehe es positiv, dass sich derzeit der Fokus der gesellschaftlichen Debatte wieder mehr auf die Bundeswehr und das Thema Sicherheit richte.

Die Bundeswehr bietet nicht nur für ehemalige Soldatinnen und Soldaten Möglichkeiten des Reservedienstes an, sondern auch Seiteneinsteiger-Programme für Ungediente. Wer beispielsweise über einen Hochschulabschluss verfügt, kann sich nach erfolgreicher Bewerbung zum Reserveoffizier ausbilden lassen. Seit 2021 gibt es auch das Pilotprojekt "Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz". Hier durchlaufen Rekruten eine siebenmonatige Grundausbildung bei der Bundeswehr und werden anschließend für weitere fünf Monate zum Reservedienst herangezogen. Diese fünf Monate Reservedienst werden auf mehrere Jahre verteilt. Im Unterschied zu aktiven Soldatinnen und Soldaten werden Heimatschutz-Reservisten nicht in Auslandseinsätze geschickt.

Der neugewählte Vorsitzende des Thüringer Reservistenverbandes, Constantin von Faber-Castell, sagte dem MDR, er registriere auch wieder ein wachsendes Interesse unter den ehemaligen Soldaten und Soldatinnen am Verband und am Reservistendienst. Die Entwicklungen in der Bundeswehr mit Sparmaßnahmen und Personalkürzungen in den vergangenen Jahren hätten viele Reservisten frustriert. Hier sei nun eine Trendwende spürbar. Faber-Castell kündigte an, er wolle den Verband mit Aktionen, sportlichen Wettkämpfen und Seminarangeboten attraktiver machen.