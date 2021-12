Das "Restaurant des Herzens" gibt in Erfurt wieder Essen für Bedürftige aus. Zur Eröffnung am Nikolaustag gab es traditionell auch in diesem Jahr Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. Die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission in Erfurt, Petra Hegt, sagte, etwa 60 Menschen hätten sich am Montag eine Mahlzeit gegen einen Obolus von einem Euro abgeholt. Als Beigabe gab es einen kleinen Stollen.