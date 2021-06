Im Wohngebiet am Ringelberg in Erfurt ist am Dienstag ein neuer Spielplatz übergeben worden. Etwa 267.000 Euro hat die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) nach eigenen Angaben investiert. Die Spielgeräte für Kinder von zwei bis 14 Jahren sind aus langlebigem Robinienholz gezimmert worden. Große Teile der Grünanlage wurden als Bienenwiese angelegt.