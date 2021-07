Meine Fantasie war kurz mit mir durchgegangen. Ich hatte erwartet, dass eine Art Wall-E durch den Kindergarten Pusteblume düst und vielleicht die liegen gebliebenen Bausteine aufräumt. Als ich in den Turnraum komme, steht dort aber er: Robby. Ich muss kurz schmunzeln. Roboter Robby Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Robby ist aus Holz gemacht. Er hat Schubladen, in denen Karten mit Aufgaben stecken, seinen Kopf kann man ebenfalls aufklappen und er ist beklebt mit Schrauben, Muttern und einem freundlichen Gesicht. Er ist bunt lackiert und neuestes Mitglied der Vorschulgruppe im Kindergarten "Pusteblume" in Erfurt-Daberstedt. Er soll die Kinder bei ihren "ersten Schritten in die digitale Welt" begleiten, so die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), deren Idee das Projekt war.

Holzmodell statt Hightech

Franziska Bausch-Moser hat Kinder- und Jugendmedien in Erfurt studiert und ist diese Woche im Kindergarten dabei. Sie sagt, dass bewusst "kein Hightech" angeschafft wurde, sondern dass der Holzroboter "näher an der Welt der Kinder ist". Mithilfe von Robby könne sie gut Zusammenhänge erklären, etwa den Stromkreislauf. Sie erzählt den Kindern aber auch, dass Roboter "erstmal dumm sind" und gesagt bekommen müssen, was sie tun sollen. Ein Kind ruft: "Ich will später auch mal Roboter werden." Die anderen haben Ideen, was man dem Roboter beibringen könnte. Medienpädagogin Franziska Bausch-Moser erzählt viel Hintergrund zum Roboter-Leben. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Roboter zum Aufräumen und Äpfel pflücken

Emma beispielsweise erklärt mir, dass sie "auch mal einen Roboter bauen" will. Es fehlten zwar noch Teile, aber bei "Papas Arbeit" gebe es "viele Computer" und vielleicht ergebe sich da etwas. Sie weiß bisher, dass ihr Roboter laufen können muss und denkt an ein Gerät, das Äpfel oder Tomaten pflückt. Emma wünscht sich einen Roboter zum Äpfel- oder Tomatenpflücken. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auf einem Plakat schreiben die Erzieherinnen auf, was den Kindern noch in den Sinn kommt. Darauf steht: Essen bringen, Schwimmen, Verstecken, Bollerwagen ziehen. Sie einigen sich darauf, dass der Roboter mit Solar fahren soll - keine Kabel, schließlich muss er mobil sein. Was sollte dein Roboter können? Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Leo darf in einem Spiel zum Thema Programmierung und Befehle als Erster der Roboter sein. Franziska Bausch-Moser befestigt mit einer Klammer ein kleines Roboterbild an seinem Ärmel. Nun müssen ihn die anderen navigieren. Am Ende soll er an einer Schatztruhe rauskommen. Darin sind ein paar Süßigkeiten versteckt. Leo darf Roboter spielen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Roboter müssen tun, was man ihnen sagt

Ich frage Leo, wie es war, Roboter zu sein. Er erklärt mir: "Es war leicht. Die anderen haben alles gesagt und ich habe es so gemacht." Während die anderen Kinder das auch ausprobieren, sitzen wir auf einer Bank am Rand. Ob er auch einen Roboter zu Hause hat, frage ich. Nein, sagt Leo. Aber er könnte einen aus Lego bauen, der dann Essen und Trinken bringt, Besteck wegräumt - und das finde ich eine super Idee - das Zimmer aufräumt! Ich frage ihn, ob er Robby mag. Seine Antwort ist zuckersüß: "Ja, er hat die gleichen Augen wie ich." Und Locken, wenn es bei Robby auch nur drei Federn aus Kuli sind.

Vielleicht, so erklärt mir Esther Bernhardt, wird Robby aber auch noch erweitert. Nach der Projektwoche bleibt er im Kindergarten. Bekommt vielleicht Flügel, Anschlüsse und eine Fernbedienung. Gruppenfoto mit Robby Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Acht Kindergärten mit Robotern in Thüringen

Die Pädagoginnen Esther Bernhardt und ihre Kollegin Margarita Mai haben eine Fortbildung für nachhaltige medienpraktische Arbeit mit Vorschulkindern besucht. Das meiste, was die Kinder in den kommenden Tagen machen, haben sie selbst ausprobiert und dafür nochmal das Schulwissen zum Thema Stromkreislauf rausgekramt. Sie sind überrascht, was die Kinder schon alles wissen und freuen sich, dass sich Jungs und Mädchen gleichermaßen für die Technik begeistern.