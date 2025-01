Erst am Donnerstag gab es eine große Havarie an einer Wasserleitung. Wegen einer defekten Wasserleitung im Bereich Zimmernsupra im Landkreis Gotha hatten laut den Stadtwerken rund 3.000 Betroffene in Gamstädt und Kleinrettbach im Landkreis Gotha und in den Erfurter Stadtteilen Ermstedt, Gottstedt und Frienstedt zeitweise kein Trinkwasser.