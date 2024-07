Der Verein wird in der neuen Regionalliga-Saison, die am letzten Juli-Wochenende beginnt, in einer weitgehend neuen Aufstellung spielen. 14 Abgängen stehen bisher 14 Neuzugänge entgegen. Viele der neuen Spieler könnten gegen Hertha auch erstmals zum Einsatz kommen, heißt es auf Nachfrage.