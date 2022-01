Der Streit zwischen dem Insolvenzverwalter von Rot-Weiß-Erfurt (RWE), Volker Reinhardt, und Investor Franz Gerber geht weiter. Beiden Parteien konnten sich am Donnerstag am Landgericht Erfurt nicht einigen. In dem Prozess fordert Gerber insgesamt 150.000 Euro vom Insolvenzverwalter.