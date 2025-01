So sei das Nachwuchsleistungszentrum auf höchster Stufe vom DFB zertifiziert worden. Die erste Mannschaft spiele derzeit erfolgreich in der Regionalliga. Und auch die Mitgliederzahlen hätten sich gut entwickelt. Derzeit habe der Verein knapp 2.800 Mitglieder. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2010, als der FC Rot-Weiß in die Insolvenz rutschte.