Am Sonntag, dem 1. Oktober, findet das nächste Thüringen-Derby der beiden Regionalliga-Teams FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena statt. Erfurt wie auch Jena blieben bei ihren letzten Spielen am vergangenen Wochenende ohne Sieg. Für Jena geht es beim Fußball-Derby am Sonntag darum, den Tabellenkeller zu verlassen. Erfurt könnte sich mit einem Sieg wieder der Tabellenspitze nähern.