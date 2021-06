Der Fußballverein FC Rot-Weiß Erfurt verzichtet künftig auf ein Präsidium an der Clubspitze. An dessen Stelle tritt ein drei- bis fünfköpfiger Vorstand, der vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Dieser wiederum wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Das regelt eine neue Satzung des Vereins, die von rund 220 Mitgliedern auf einer Mitgliederversammlung am Samstag im Steigerwaldstadion mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Damit will der Verein mehr Gleichberechtigung erreichen.