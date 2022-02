Erfurt Unbekannte schlagen großes Loch in Sandmännchen-Figur

Die Sandmännchen-Figur hinter der Krämerbrücke in Erfurt ist beschädigt worden und muss repariert werden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Montag mit. Unbekannte haben demnach ein großes Loch in die Figur geschlagen. Passanten hätten die "Wunde" am Oberkörper zwar mit Pflaster versorgt, der Schaden sei aber so groß, dass die Figur in die Werkstatt müsse, hieß es.