Unbekannte hatten Ende Februar ein Loch in die Brust des Sandmännchens geschlagen, genau an der Stelle des Herzens. Aber auch viele kleinere Blessuren seien sichtbar gewesen, so die Sprecherin. Zwei Wochen lang war der Sandmann in der "Klinik". Nun hat er nicht nur einen neuen Anstrich bekommen, sondern auch neuen Lack.