In Erfurt und Eisenach ist es am Samstagabend zu großen Schlägereien in der Innenstadt gekommen. Auf dem Erfurter Anger wurde dabei ein Mann schwer verletzt. Laut Polizei war es zunächst zu einem Streit zwischen ungefähr 15 Menschen gekommen.