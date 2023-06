In einem Schleuserprozess am Landgericht Erfurt sind drei Angeklagte zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Wie das Gericht am Freitag mitteilt, erhielt ein Angeklagter eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Eine Angeklagte wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der dritte Angeklagte erhielt ebenfalls eine auf Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Die drei Angeklagten aus dem Ilm-Kreis waren zu Prozessbeginn 61, 42 und 38 Jahre alt.

Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass sie sich in mehreren Fällen des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern schuldig gemacht haben. Das Trio soll Menschen aus der Ukraine und der Republik Moldau über eine in Ilmenau ansässige Firma nach Deutschland geholt und auch in Thüringen untergebracht haben. Dafür sollen sie teils Provisionszahlungen erhalten haben.