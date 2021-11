In Thüringen sind in der Nacht zu Dienstag zum vorerst letzten Mal Tageszeitungen gedruckt worden. Das Erfurter Druckhaus der Funke Mediengruppe schließt zum Jahresende. Ab Dienstag werden auch Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung außerhalb gedruckt - so wie die übrigen Thüringer Tageszeitungen schon seit Jahren. Wie der Thüringer Landesverband des Deutschen Journalisten-Verbandes mitteilte, wird der Freistaat damit zum ersten Bundesland ohne Zeitungsdruckerei.